Veröffentlicht am 31. März 2024 von wwa

KOBLENZ – Kostenlose Ferienangebote für junge Technik-Begeisterte an der Hochschule Koblenz

Die Hochschule Koblenz lädt auch dieses Jahr wieder Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 18 Jahren zu kostenlosen Ferienangeboten ein. Unter dem Motto „Türen öffnen“ des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz finden die Workshops in den Pfingst-, Sommer- und Herbstferien 2024 statt.

Die Veranstaltungen bieten eine spannende Gelegenheit für junge Menschen, die Freude an Technik und eigenem Entdecken haben. Von ferngesteuerten Roboterfahrzeugen über 3-D-Druck-Projekte bis hin zu Experimenten im Bereich Elektrotechnik und klimafreundlicher Energiegewinnung – die Teilnehmenden können selbst forschen, ausprobieren und entdecken. Studierende der Fachrichtungen begleiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Workshops und stehen gerne für Fragen zur Verfügung.

Die verschiedenen Workshops drehen sich um technische Fragestellungen und sollen das Interesse an einem Studium in diesem Bereich wecken. Weitere Informationen sowie das komplette Programm mit den verschiedenen Terminen zu den Ferienangeboten sind online verfügbar. Interessierte sind herzlich eingeladen, an den spannenden Workshops teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Alle Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung unter www.hs-koblenz.de/ferienangebote. Die Plätze sind begrenzt.