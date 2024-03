Veröffentlicht am 31. März 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Wie wird Neuwied zum Touri-Magnet? – Alle dürfen mitreden: Stadt befragt Einheimische und Gäste

Neuwied will den Wirtschaftsfaktor Tourismus für sich erschließen. Die Verwaltung hat sich auf den Weg gemacht und bittet alle, die schon einmal in Neuwied waren, sie bei den folgenden Schritten zu begleiten. Dazu läuft ab sofort eine Umfrage, abrufbar unter www.neuwied.de/tourismusstrategie.

Etwa zehn Minuten dauert die Befragung. Sie richtet sich an alle Einwohnerinnen und Einwohner von Neuwied sowie an Tages- oder Übernachtungsgäste. Die dritte Zielgruppe, die ebenfalls um Teilnahme an der Umfrage gebeten wird, sind jegliche Akteure in der Tourismusbranche. Das umfasst Beherbergungsbetriebe ebenso wie die Gastronomie, Freizeitanbieter, Einzelhandel und politische Entscheidungsträger.

Gefragt wird nach der persönlichen Einschätzung des Tourismusstandortes Neuwied. Wie wird der Ist-Zustand wahrgenommen? Und was wäre wichtig, um Neuwied eine vielversprechende Zukunft als wirtschaftlich erfolgreiche touristische Destination zu sichern?

Je nach dem, welcher Sparte der Befragte sich zuordnet, variieren die Antwortmöglichkeiten. So werden Tourismusanbieter unter anderem nach der Vernetzung innerhalb der Branche gefragt, während Tagesgäste die bevorzugte Art der Anreise und ihre persönlichen Highlights in Neuwied angeben sollen.

Ob Print oder online: Jede Stimme zählt

Neben der Onlinebefragung unter www.neuwied.de/tourismusstrategie gibt es Fragebögen in der Tourist-Information auf dem Luisenplatz und im Innenstadtlabor in der Langendorfer Straße 120. Egal, welchen Weg die Befragten wählen: Die Antworten werden anonymisiert, sodass keinerlei Rückschlüsse auf die Person möglich sind. Lediglich zur Teilnahme am Gewinnspiel, welche optional ist, werden persönliche Daten erhoben. Diese werden getrennt vom Befragungsergebnis verarbeitet.

Unter allen, die sich fürs Gewinnspiel registrieren, werden drei hochwertige Pakete aus dem Neuwied-Fanshop der Tourist-Information verlost. Enthalten sind ein T-Shirt, ein Frühstücksbrettchen, eine Tasse und ein Magnet im neuen, farbenfrohen #neuwiederleben-Design.

Oberbürgermeister Jan Einig und Stadtmarketing-Chefin Julia Kloos-Wieland hoffen auf eine hohe Beteiligung. „Je mehr Antworten wir bekommen, und je diverser die Teilnehmenden, desto repräsentativer wird das Stimmungsbild, das uns die Umfrage liefert.“ Besonders gespannt sei Oberbürgermeister Jan Einig, die kreativen Ideen der Bürgerinnen und Bürger, Tourismusanbieter und Gäste zu lesen, mit welchen Projekten der Tourismusstandort Neuwied gestärkt werden könnte.

Erste Maßnahmen werden bereits 2025 umgesetzt

Die Kritikpunkte und Vorschläge diskutiert die Stadtverwaltung anschließend mit Stakeholdern und der Lokalpolitik in mehreren Workshops. Gemeinsam werden aus den Befragungsergebnissen konkrete Maßnahmen abgeleitet. Daraus formuliert das Büro für Tourismus- und Erholungsplanung (BTE) eine Tourismus- und Vermarktungsstrategie. Finanziert wird das aus Fördermitteln des Ministeriums des Inneren und für Sport. Ende des Jahres soll dann der Plan stehen, welche der vorgeschlagenen Maßnahmen zuerst umgesetzt werden sollen.

Foto: Mit einer crossmedialen Kampagne animieren Oberbürgermeister Jan Einig, Julia Kloos-Wieland und Lena Höver vom Amt für Stadtmarketing zur Teilnahme an der Umfrage. Foto: Stadt Neuwied/Maxie Meier