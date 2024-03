ALTENKIRCHEN – Schülerinnen der 9. Klasse der Wilhelm Busch Schule in Wissen in der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werks in Altenkirchen

Veröffentlicht am 30. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse der Wilhelm Busch Schule in Wissen in der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werks in Altenkirchen

Schülerinnen und Schüler besuchen die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werks in Altenkirchen

Neun Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse der Wilhelm Busch Schule in Wissen besuchten am Dienstag mit ihrer Klassenlehrerin Jutta Michail die Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werks in Altenkirchen. Bereits im November 2023 waren die Beraterinnen Antje Daub-König und Eva Christin Hähn gemeinsam mit ihren fünf Säuglingssimulatoren im Rahmen des „Elternpraktikums“ zu Gast in der Klasse gewesen. Während des dreitägigen Projekts der Sexuellen Bildung können die Schülerinnen freiwillig einen von fünf Babysimulatoren mit nach Hause nehmen und ihn somit auch über Nacht versorgen. Neben der Pflege eines Säuglings werden die Themen Familienplanung, verantwortliche Sexualität, Erziehungsfragen sowie der schädliche Einfluss von toxischen Substanzen in der Schwangerschaft und Stillzeit behandelt. Darüber hinaus erhalten die Schülerinnen einen Einblick in die finanziellen Aspekte einer Elternschaft.

Während ihres Aufenthalts in Altenkirchen lernten die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Räumlichkeiten der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Diakonischen Werks Altenkirchen kennen, in welchen sich auch jene der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle befinden, sondern erfuhren auch anschaulich, mit welchen Themen und Problemen (z.B. Streitigkeiten in der Familie, Mobbing, Depression, Ängste, süchtiges Verhalten, ungeplante Schwangerschaft) Jugendliche und Erwachsene den Kontakt zur Beratungsstelle suchen können.

Darüber hinaus besichtigte die Gruppe das Haus der ev. Kirche in Altenkirchen. Nach einer herzlichen Begrüßung durch die Geschäftsführerin des Diakonischen Werk Margit Strunk, stellten die Mitarbeiterinnen anderer Fachbereiche des Diakonischen Werks ihre Tätigkeiten zielgruppengerecht vor.

Im Anschluss an einen kleinen Imbiss mit regem Austausch und neuen Erkenntnissen im Gepäck trat die Gruppe in der Mittagszeit die Rückreise an. Ein besonderer Dank galt der engagierten Lehrerin Jutta Michail, die den Besuch anregte, um ihren Schülerinnen einen leichteren Zugang zu den hier vorgestellten Hilfsangeboten zu ermöglichen.

Für weitere Informationen: Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung des Diakonischen Werkes Altenkirchen, Tel.: 02681-8249612 oder 02681-8249619. Foto: