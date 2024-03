Veröffentlicht am 30. März 2024 von wwa

WALLMENROTH – CDU-Wallmenroth nominiert Boris Bläser als Kandidaten für die Ortsbürgermeisterwahl

Die Mitgliedervollversammlung nominiert den Vorsitzenden des Ortsverbandes Boris Bläser für die Ortsbürgermeisterwahl in Wallmenroth. Zur Wahl des Ortgemeinderates am 09. Juni 2024 stehen 24 Frauen und Männer auf der Liste der CDU.

„Ich bin froh, dass wir mit Boris Bläser einen engagierten und kompetenten „waschechten“ Wallmenrother als Kandidaten für die Wahl zum Ortsbürgermeister haben“, so Michael Wäschenbach in seinem Grußwort. Weiter führte er aus: „Entgegen der häufig beklagten Politikverdrossenheit und Ehrenamtsmüdigkeit ist es in Wallmenroth gelungen, ein neues Team von Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat zu bilden, welches das breite Spektrum der dörflichen Gemeinschaft widerspiegelt, ein guter Mix aus Alt und Jung, aus Frauen und Männern mit unterschiedlichsten beruflichen Erfahrungen, ein Team mit erfahrenen Ratsmitgliedern und neuen Gesichtern.“ Bei dieser erfreulichen Zukunftsperspektive fiele es ihm auch leichter, Abschied zu nehmen und loszulassen und sich nach 25 Jahren in Dankbarkeit aus der aktuellen Gemeinderatspolitik in Wallmenroth zurückzuziehen, so der Ortsbürgermeister.

Der Ortsbürgermeisterkandidat Boris Bläser ist in Wallmenroth nicht unbekannt und bereits seit 2009 kommunalpolitisch in seinem Heimatdorf engagiert. Daneben ist er auch Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Wallmenroth und stellvertretender Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain.

Ehrenamtliches Engagement griff der 48-jährige Dipl.-Ingenieur daher auch in seiner Bewerbungsrede auf: „Ohne das Ehrenamt sind viele Dinge, insbesondere in einer finanzschwachen Gemeinde gar nicht möglich. Gerade in Wallmenroth gibt es ein ausgeprägtes ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger, hier gilt es auch zukünftig Ansprechpartner und Förderer zu sein.“

In seiner Rede betonte Bläser die Notwendigkeit der Fortsetzung des begonnenen Sparkurses der Gemeinde, aber dennoch gelte es notwendige Investitionen z.B. in Infrastruktur, trotz finanziell schwieriger Rahmenbedingungen, gezielt durchzuführen. „Wallmenroth muss ein lebendiger Ort und eine handlungsfähige Ortsgemeinde bleiben. Hierzu zählt für mich insbesondere auch ein eigenständiger Bauhof und unsere Kindertagesstätte Zauberwald“.

Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Ortsgemeinderat: