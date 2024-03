Veröffentlicht am 30. März 2024 von wwa

NEUWIED – Erfolgreicher Austausch zwischen Jusos und SPD AG 60 plus

Vertreterinnen und Vertreter der Jusos und der SPD AG 60 plus im Kreis Neuwied trafen sich zum politischen Austausch. Die Anwesenden informierten sich über ihre Aktionen in den letzten Jahren und warfen auch einen Blick auf die anstehende Kommunalwahl und Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Die AG 60 plus hatte in den letzten zwei Jahren viele Aktionen durchgeführt, so hatte sie unter anderem mehrmals an Kundgebungen gegen Rechts teilgenommen, zu Beginn des Ukraine-Krieges mit der Kreis-SPD eine Informationsveranstaltung durchgeführt und gemeinsam mit der SPD Asbach eine Ausstellung zur Widerstandsorganisation „Weiße Rose“ organisiert. Auch die Jusos waren in der letzten Zeit sehr aktiv und haben sich ebenfalls auf vielen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus engagiert, haben im letzten Jahr unter anderem auch ein Grillfest organisiert und am 9. September Stolpersteine geputzt.

Die Anwesenden diskutierten über aktuelle politische Themen und identifizierten auch zahlreiche inhaltliche Schnittmengen zwischen den beiden Organisationen. So liegen zum Beispiel Generationengerechtigkeit, politische Bildung oder auch zuverlässige und preiswerte Mobilität für alle Menschen im Kreis Neuwied sowohl der SPD AG 60 plus als auch den Jusos sehr am Herzen. Bei dem Gespräch standen auch die vielen Herausforderungen vor denen die Jusos und die AG 60 plus, aber auch die SPD und die Politik insgesamt stehen, im Vordergrund. Dabei thematisierten die Teilnehmenden die Frage, wie man Menschen jeden Alters mehr für Politik und politisches Engagement begeistern kann und mit welchen Aktionen und Veranstaltungsformaten zielführend sein können.

Im Rahmen des bevorstehenden Kommunalwahlkampfes möchten die beiden SPD-Arbeitsgemeinschaften in Zusammenarbeit mit den lokalen SPD-Ortsvereinen bei mehreren Infostände an unterschiedlichen Orten im Kreis Neuwied gemeinsam Präsenz zeigen und so zusammen für starke Ergebnisse bei den Wahlen am 9.6 kämpfen. Als ein weiteres Ergebnis des Treffens vereinbarten die Anwesenden die Zusammenarbeit weiter zu verstärken, Treffen regelmäßig durchzuführen und viele gemeinsame Aktionen umzusetzen.

Die beiden Organisatoren des Austauschs, SPD AG 60 plus- Kreisvorsitzender Günter Behr und Juso-Sprecher Florian Augst, zogen ein positives Fazit: Unser Gespräch zeigt, dass man durch Zusammenhalt für unsere Gesellschaft viel erreichen kann. Daher werden wir diesen Austausch mit Freude auch in Zukunft fortführen!“ Dem stimmte auch Florian Augst zu: „Nur gemeinsam sind wir stark und können die unterschiedlichen Generationen unserer Gesellschaft erreichen und so gute soziale Politik für alle Menschen machen!“ Foto: Sebastian Lück.

Foto: Die Vertreterinnen und Vertreter der Jusos und der AG 60 plus beim politischen Austausch.