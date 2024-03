Veröffentlicht am 29. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mitgliederversammlung der Landfrauen im Bezirk Altenkirchen

Samstag, 20. April 2024 findet um 10.00 Uhr im Bürgerhaus in Berod die Mitgliederversammlung der Landfrauen im Bezirk Altenkirchen mit einem gemeinsamen Frühstück statt. Dazu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. Neben Geschäfts- und Kassenbericht wird ein neuer Vorstand gewählt und langjährige Mitglieder geehrt. Zur Unterhaltung gibt es eine Bilder-Präsentation von Veranstaltungen der zurückliegenden Jahre. Anmeldung bis 10. April 2024 bei Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065 oder per Mail an landfrauen.ak@web.de