Veröffentlicht am 29. März 2024 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz erhält Förderzusage vom DAAD für Projekt zur Integration internationaler Talente

Die Hochschule Koblenz hat eine Förderzusage vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) im Rahmen der Förderreihe „FIT – Förderung internationaler Talente zur Integration in Studium und Arbeitsmarkt“ erhalten. Über einen Zeitraum von fünf Jahren wird das Projekt verschiedene Maßnahmen entwickeln und begleiten, um ein erfolgreiches Studium internationaler Studierender sowie deren Integration in den regionalen Arbeitsmarkt zu fördern. Das Projekt, das im International Office und im Transferbereich der Hochschule Koblenz verortet ist, zielt darauf ab, durch gezielte Maßnahmen Barrieren abzubauen.

Die Gewinnung akademisch ausgebildeter Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zählt zu den drängenden Aufgaben der Zukunft. Das Potenzial an deutschen Hochschulen ist groß, doch es bestehen nach wie vor Hürden auf dem Weg internationaler Studieninteressierter und Studierender zu Fachkräften der Zukunft. Der DAAD fördert das Programm aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und definiert vier Stellschrauben von zentraler Bedeutung: die Studierendengewinnung, die Verbesserung des Studienerfolgs, die frühzeitige Vorbereitung auf eine Berufsaufnahme in Deutschland sowie der Übergang in den deutschen Arbeitsmarkt.

„Wir sind äußerst erfreut über die Förderzusage des DAAD und sehen dies als Anerkennung für unsere Bemühungen um die Internationalisierung unserer Hochschule“, betont Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz. Derzeit sind an der Hochschule Koblenz standortübergreifend etwa 1.400 ausländische Studierende aus 80 Ländern eingeschrieben. Anne Quander, Leiterin des International Office ergänzt: „Dieses Projekt ermöglicht es uns, unsere internationalen Studierenden bestmöglich zu unterstützen und bedarfsgerechte Angebote für ihre Integration in das Hochschul- und Berufsleben zu entwickeln.“

Deutschlandweit werden insgesamt 89 Projekte im Rahmen der Förderreihe „FIT“ gefördert, darunter drei in Rheinland-Pfalz, davon zwei in Koblenz und eines in Mainz. Die Hochschule Koblenz ist stolz darauf, zu den ausgewählten Institutionen zu gehören und wird sich engagiert dafür einsetzen, die Ziele des Projekts erfolgreich umzusetzen. Informationen rund um die Leistungen des International Office der Hochschule Koblenz finden Interessierte unter www.hs-koblenz.de/international.