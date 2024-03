Veröffentlicht am 30. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – RALF ILLENBERGER TRIO gastiert in Altenkirchen – Ralf Illenberger (g), Sandro Gulino (b), Robert Wittmaier (dr)

In seinem Power Trio mit Schlagzeuger Robert Wittmaier und Ausnahmebassist Sandro Gulino (Ernie Watts, Gipsy Kings, Percy Sledge) wird Ralf Illenberger am So. 14. April in der Tanzschule Let´s Dance in Altenkirchen seine einzigartige Gitarrenmusik mit einer Mischung aus bekannten und neuen Stücken präsentieren. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Philipp-Reis-Str. 6.

Ein musikalisches Feuerwerk im Grenzbereich zwischen Pop/Rock/Jazz und Weltmusik – grenzüberschreitende Musik jenseits der Stile, die auf einzigartige Weise in die Seelenwelt des Hörers eindringt.

Ralf Illenberger ist seit über 40 Jahren ein bedeutender Vertreter der internationalen Musikszene. In den 70er und 80er Jahren beeinflusste er mit Martin Kolbe als „Bestes deutsches Gitarrenduo“ unzählige Gitarristen weltweit. Die Nominierung für den Deutschen Schallplattenpreis in 1978 ist nur eine der Auszeichnungen aus dieser Schaffensperiode.

In den USA erfuhr er große Anerkennung als Komponist und Interpret seiner Klangwelten sowie als Produzent für junge internationale Musiker. In den 90er Jahren belegte seine CD Heart & Beat vier Wochen lang die Nr. 1 der Radio Charts in den USA und für seine Mitwirkung auf der CD „Passion on guitar“ erhielt Ralf 1997 eine Grammy-Nominierung. Seine Produktion PILGRIMAGE mit dem tibetischen Sänger Karjam Saecci wurde 2009 als beste asiatische Produktion ausgezeichnet. Ralf spielt mit zahlreichen weltweit anerkannten Künstlern in verschiedenen Projekten und erhellt auch mit ihnen überschwängliche Kritiken.

So. 14. April 2024, Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr. Veranstaltungsort: Tanzschule Let´s Dance, Philipp-Reis-Str. 6, 57610 Altenkirchen, Eintritt: VVK ab 26€; ABK 31€. Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch unter 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto_Ivonne_Hitzeroth