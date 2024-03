Veröffentlicht am 28. März 2024 von wwa

DICKENDORF – Gemeinschädliche Sachbeschädigung einer Grillhütte in Dickendorf

Im Zeitraum zwischen 18. und 22. März 2024 wurden durch Unbekannte diverse Sachbeschädigungen an der Grillhütte der Ortsgemeinde Dickendorf begangen. Es wurde versucht eine Nebentür aufzubrechen und die Toilettentüren wurden eingetreten. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 1.000 Euro.

Ferner wurde ein Leitpfosten von der Straße entwendet und an dem Stahlseil des an der Hütte vorgelagerten Grillplatzes angebracht. Der Leitpfosten stellt ein Unfallverhütungs- und Nothilfemittel nach dem Strafgesetzbuch dar. Die durch das Entfernen entstandene Beeinträchtigung stellt somit ebenfalls eine Straftat dar. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260. Quelle: Polizei