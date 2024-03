Veröffentlicht am 28. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – VdK – Ortsverband Altenkirchen – Einladung Mitgliederversammlung

Der VdK Ortsverband Altenkirchen lädt seine Mitglieder zur Mitgliederversammlung am Freitag, den 19. April 2024 um 18.00 Uhr im Landgasthof „Westerwälder Hof“, Zum Galgenberg 3 in 57612 Helmenzen ein.

Tagesordnung:

Begrüßung Totenehrung Annahme der Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit Grußworte Bericht des Vorstandes Bericht des Kassenverwalters Bericht der Kassenrevisoren Aussprache zu den Berichten Entlastung des Vorstandes Verschiedenes / Termine

Sollten zu dieser Mitgliederversammlung Anträge gestellt werden, sind diese in schriftlicher Form bis zum 4. April 2024 an den Vorstand einzureichen. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wird es mit dem Thema „Rente“ einen kurzen Vortag geben.

Nach der Mitgliederversammlung wird noch ein Imbiss gereicht. Anmeldungen zu den Veranstaltungen des VdK Ortsverbandes Altenkirchen bitte beim Vorstand des VdK-Ortsverbandes, Tel.: 02681 / 3310 oder per Mail ov-alltenkirchen@vdk.de. Die Anmeldungen bitte mit Namen, Wohnort und Tel.-Nr. (bei AB bitte deutlich sprechen). Alle Informationen werden auch auf der Webseite des VdK Ortsverbandes (www.vdk.de/ov-altenkirchen) bekannt gegeben. Zusätzliche Informationen in der FB- oder WhatsApp-Gruppe, oder WhatsApp-Kanal. Der Vorstand des VdK Ortsverband Altenkirchen