Veröffentlicht am 27. März 2024 von wwa

KIRCHEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 in Höhe Freusburgermühle

Am frühen Mittwochabend, 27. März 2024 17:42 Uhr kam es auf der B 62 im Bereich Freusburgermühle zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem sechs Personen verletzt wurden. Den ersten polizeilichen Ermittlungen nach, geriet ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus noch ungeklärter Ursache mit seinem PKW in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug einer fünfköpfigen Familie. Der 18-jährige Sohn wurde schwer verletzt. Gemeinsam mit den restlichen Familienmitgliedern wurden alle zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher selbst wurde schwerstverletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen werden. Angaben des einsatzleitenden Notarztes zu folge, besteht bei allen beteiligten Personen keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Die Bundesstraße ist zum aktuellen Zeitpunkt voll gesperrt. Insgesamt befanden sich circa zehn Personen des Rettungsdienstes, zwei Notärzte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurden zusätzlich die freiwilligen Feuerwehren Kirchen, Kirchen/Freusburg und Niederfischbach mit insgesamt 50 Kräften hinzugezogen. Quelle: Polizei