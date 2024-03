Veröffentlicht am 27. März 2024 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall beim Einparken in Wissen (Sieg)

Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer beabsichtigte seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Wissen einzuparken. Bei diesem Einparkvorgang stieß er mit der linken Fahrzeugtür gegen die hintere Stoßfängerkante des bereits abgestellten Pkw einer 60-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei