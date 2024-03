Veröffentlicht am 27. März 2024 von wwa

NISTERTAL – Verkehrsunfallflucht auf der K 66 – „Spiegel-Unfall“

Am 27. März 2024 um 05:48 Uhr kam es auf der K 66 zwischen Nistertal und Hardt zu einem sogenannten „Spiegel-Unfall“. Eine in Fahrtrichtung Nistertal fahrende dunkle Limousine kollidierte mit dem silbernen Opel Astra einer Frau. Der Außenspiegel des Opel wurde komplett zerstört. Die dunkle Limousine setzte ihre Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: 02662-9558-0 E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei