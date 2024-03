Veröffentlicht am 27. März 2024 von wwa

WISSEN – Blutspendetermin der Rotkreuz-Bereitschaft Wissen

Den jüngsten Blutspendetermin konnte die Rotkreuz-Bereitschaft Wissen wieder recht erfolgreich über die Bühne bringen. Begrüßen konnte man insgesamt 92 Damen und Herren, die sich ihrer Verantwortung gegenüber den Mitmenschen bewusst sind. Besonders froh sei man, so der für den Blutspendedienst in Wissen zuständige Carsten Henn, über die vier Erstspender: „Hoffentlich bleiben sie lange dabei!“. Besonders gefragt waren wieder Spender mit der höchst seltenen Blutgruppe 0 negativ. Nur etwa fünf Prozent der Menschen verfügen über diese Blutgruppe. Weil die Blutpräparate dieser Spender universal eingesetzt werden können, kommen sie oftmals in Notlagen zum Einsatz, dann wenn es schnell, gehen muss und die Patienten vorher nicht getestet werden können. Leider geht die Zahl der Spender kontinuierlich zurück, während der Bedarf an Blutprodukten steigt. Die bisherige Altersgrenze von 60 Jahren bei Erstspendern und 68 Jahren bei Mehrfachspendern besteht übrigens nicht mehr. Landrat Dr. Peter Enders, der wieder einmal als Blutspendearzt vor Ort war, wies noch daraufhin, dass alle Spender einen kostenlosen Gesundheits-Check erhalten. Und als kleines Dankeschön gab es obendrein belegte Brötchen und eine Tafel Schokolade. Anerkennung galt auch der Bereitstellung der Spenderäumlichkeit im heimischen Kopernikus-Gymnasium. Die Profis vom DRK-Blutspendedienst wurden unterstützt von einigen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern seitens der DRK-Bereitschaft Wissen. Es waren dies Ulrike Wirtgen, Carsten Henn, Harald Witt, Heike Dietz und Nicole Thielmann sowie Katrin Wolf (Verpflegung) und Christoph Müller (Anmeldung). Den nächsten Termin hat man für Freitag, 17. Mai 2024 wieder ab 16 Uhr im Gymnasium anberaumt. (bt) Fotos: Bernhard Theis