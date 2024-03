Veröffentlicht am 27. März 2024 von wwa

WORPSWEDE – Worpswede – Weltdorf und Künstlerkolonie

Nicht weit von Bremen liegt der Ort Worpswede. 270.000 Naturfreunde und Kunstliebhaber besuchen das idyllische Dorf am Teufelsmoor mit seinen 5.000 Einwohnern jährlich. Filme über Paula Modersohn Becker und Heinrich Vogeler haben es in den letzten Jahren noch bekannter werden lassen. Mehr als 140 Maler leben und arbeiten heute in und um den Ort. Es ist die Faszination der Gründergeneration der Maler Mackensen, Finnen, Modersohn, Overbeck und Hans am Ende, die diesen Ort für viele so einzigartig machten. Sie kamen am Ende des 19. Jahrhunderts in das kleine von ärmlichen Torfbauern bewohnte Dorf und bildeten bald eine produktive Gemeinschaft von Künstlern.

Darüber und wie diese Gemeinschaft sich nach und nach veränderte, wie sie durch Heinrich Vogeler, Paula Modersohn Becker bereichert, verändert und berühmt wurde, berichtete der Autor und Referent K. H. Amthauer in seinem Vortrag für die Außenstelle Linz der KreisVolkshochschule. Er hat den Ort oft besucht und ist dem Zauber des Ortes erlegen. Er berichtete, dass es keine einheitliche Worpsweder Schule gegeben habe- so verschieden die Persönlichkeiten waren, so auch ihre Kunst.

Gemeinsam war, dass man den verstaubten Kunstakademien entfliehen und als Lehrmeister nur die Natur anerkennen wollte. Erst spät seien die „Worpsweder“ vom Kunstbetrieb anerkannt worden. Wer heute den Ort besuche, könne die Häuser der ersten Generation wie z.B. den Barkenhoff besichtigen, in denen ein reges gesellschaftliches Leben mit Lesungen, Musik und Gesprächen stattfand. In einem weiteren Vortrag möchte der Referent im Mai den Künstler, Pädagogen und Reformer Heinrich Vogeler vorstellen, der sich durch seine Vielseitigkeit und sein humanistisches Engagement aus dem Kreis der Worpsweder hervorhob und zum erfolgreichsten Künstler seiner Zeit wurde, bevor er in Russland ein tragisches Schicksal erlitt. Für den Vortrag am 06. Mai ab 19 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung in Linz ist die Anmeldung möglich unter www.kvhs-neuwied.de/L127.1 oder unter 02644 5601-11.