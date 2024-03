Veröffentlicht am 27. März 2024 von wwa

WISSEN – Matthias Reuber ist Vizepräsident des Landesmusikrates

Matthias Reuber aus Birken-Honigsessen wurde zum Vizepräsidenten des Landesmusikrates Rheinland-Pfalz gewählt. Der 31-jährige, der seit frühester Jugend bei der Bergkapelle Birken-Honigsessen musiziert und seit dem vorigen Jahr bereits als Unterstützer im Präsidium des Landesmusikverbandes mitarbeitet, freut sich auf diese neue Aufgabe: „Als Musiker ist mir eine große Ehre, in Zukunft an verantwortlicher Stelle im Landesmusikrat tätig sein zu dürfen“, so Reuber, der sein Engagement vor allem der Förderung und Unterstützung der Amateurmusik im Land und ihrer Jugendarbeit widmen will. Der Landesmusikrat hat die Aufgabe die Musik in Rheinland-Pfalz zu fördern. Er ist als Dachverband für das Musikleben, für die Amateurmusik, ebenso wie für professionelle Musik, für Chöre und Orchester. Matthias Reuber wird das Amt des Vizepräsidenten des Landesmusikrates als Vertreter des Landesmusikverbandes ausüben. Der Landesmusikverband ist mit über 800 Vereinen der größte Verband der instrumentalen Amateurmusik im Land und seit vielen Jahren fest im Präsidium des Landesmusikrates verankert.