Veröffentlicht am 26. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kranzniederlegung zu Ehren des 100. Geburtstags des ehemaligen Bürgermeisters Karlheinz Klöckner

Am Dienstag, 26. März 2024, wurde auf dem Altenkirchener Friedhof an der Hochstraße ein Kranz zu Ehren des 100. Geburtstags des ehemaligen Bürgermeisters Karlheinz Klöckner niedergelegt. Die Kranzniederlegung wurde von Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz, sowie Mitgliedern des Verbandsgemeinde- und Stadtrats begleitet.

Klöckner war von 1957 bis 1968 Amtsbürgermeister des Amtes Hamm, von 1968 bis 1971 Verbandsbürgermeister der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) und von August 1971 bis Februar 1992 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen und in Personalunion der Kreisstadt Altenkirchen.

Er wurde am 26. März 1924 in Bad Kreuznach geboren und starb am 30. März 1999 in Waldbröl im Alter von 75 Jahren. Während seiner Amtszeit in der Verbandsgemeinde und Stadt Altenkirchen wurden wichtige Infrastrukturprojekte wie die Umgehungsstraße, die Fußgängerzone und das Sportzentrum realisiert. Ebenso fielen Entscheidungen über die Gründung des Stadtteils Honneroth sowie die Etablierung von Kindertagesstätten, der Neubau des Rathauses in Altenkirchen und die Städtepartnerschaft mit Tarbes, Südfrankreich. In einem Grußwort würdigte Fred Jüngerich Karlheinz Klöckner: „Er war ein Mann, der mit Weitsicht und Einsatz für die Stadt Altenkirchen und Verbandsgemeinde eintrat.“ Foto: Verbandsgemeindeverwaltung

Foto: (v.r.): Kranzniederlegung zu Ehren des 100. Geburtstags des ehemaligen Bürgermeisters Karlheinz Klöckner (von rechts), Bürgermeister Fred Jüngerich und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz