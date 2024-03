Veröffentlicht am 26. März 2024 von wwa

KROPPACH – Brand einer Lagerhalle in Kroppach

Am 26. März 2024 gegen 17:20 Uhr kam es in der Ortslage Kroppach zu einem Brand einer Lagerhalle. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Bundesstraße 414 ist aktuell noch gesperrt. Personen wurden nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro. Quelle: Polizei