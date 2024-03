Veröffentlicht am 26. März 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Earth Hour – Auch Weyerbusch lieferte großartigen Beitrag

Der Verkehrs- und Bürgerverein Weyerbusch lud am Samstag, dem 23. März 2024, dem Tag der Earth Hour, zu der wohl symbolträchtigsten Aktion für Umwelt- und Klimaschutz ein, die Wanderwege, Waldstreifen und Bachufer um Weyerbusch wieder vom Wohlstandsmüll zu befreien. Fast 80 Bürgern aus Weyerbusch und Hilkhausen schenkten damit über die sogenannte „Hour Bank“ der Erde zwei Stunden ihrer Zeit, um in der gemeinsamen Aktion ein klares Signal an die Politik zu senden, schnell umfassende Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen.

Aufgeteilt in vier Gruppen mit je einem Gespann-Fahrzeug, gestellt durch Gerd Dittmann, Ralph Hassel, Fred Marotzke und Oliver Lohmaier, durchstreiften die Helferinnen und Helfer die Umgebung von Weyerbusch und Hilkhausen und füllten einen fünf Kubikmeter-Container fast bis zum Rand. Ortsbürgermeister-Kandidat Ralph Hassel freute sich über die große Beteiligung, wodurch ersichtlich wird, „wie wichtig es uns allen ist, die Natur zu bewahren.“ Neben zahlreichen Schülerinnen und Schülern der Grundschule, begleitet von den Lehrerinnen Bianka Leiberich und Maren Fischer, war auch erstmals die Gruppe der Bambini-Feuerwehr unter den eifrigen Sammlern.

Den Abschluss der gelungenen Aktion belohnte der Verkehrs- und Bürgerverein mit einem Imbiss und Getränken im Feuerwehrhaus, wo Monika Marotzke und Engolda Bohlscheid vollen Einsatz zeigten. Ortsbürgermeister Dietmar Winhold ließ alle Kinder in eine große Kiste mit Süßigkeiten greifen. Als Organisator der Aktion bedankte sich Peter Stöckigt bei allen Beteiligten. Foto: Bürgerverein Weyerbusch