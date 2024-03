Veröffentlicht am 26. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Zu Gast in Altenkirchen – Mr Žarko – L’Amour Fatal – Tour 2024 in der Tanzschule Let´s Dance, in der Philipp-Reis-Straße 6, in 57610 Altenkirchen

2023 veröffentlichte die Band Mr Žarko ihr drittes Studioalbum „L’amour fatal” mit Geschichten, die von Liebe inspiriert sind, von ihrer Blindheit, Schönheit und Fatalität, deren Ursprung die Leidenschaft ist; sie ist großartig, gewaltig, mächtig. Lust trifft Schmerz. Mr Žarko beschwört die Liebe mit Songs und Tänzen in einem gefühlvollen Soundmix aus Tango, Blues und kräftigen Gypsy-Roots, glanzvollen Arpeggios auf dem Marimbaphon und hinreißend intoniert mit den starken Stimmen von Katya Tasheva und Žarko Jovasevic.

Die Musik von Mr Žarko ist global und macht jede Menge Spaß – nicht zuletzt auch wegen der explosiven Bühnenshow. Den musikalischen Blick gleichsam nach Ost und West gerichtet, kombiniert die Band furchtlos Einflüsse aus beiden Welten. Mr Žarko verwandelt traditionelle Tänze wie Kolos und Čočeks mit psychedelischen Gitarren-Riffs, Rapgesang und Surf zu einem innovativen Mix voller energischer Rhythmen. „Tanze, tanze mit mir, oder wir sind beide verloren. Die Liebe gibt und die Liebe nimmt.“

Am Freitag, 12. April können Sie Balkan Crossover mit Mr Žarko in der Tanzschule Let´s Dance in Altenkirchen erleben. Die Veranstaltung in der Philipp-Reis-Str. 6 beginnt um 20 Uhr.

Tickets erhalten Sie unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch unter 02681 7118 und bei alles Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto: Andrey Kezzyn