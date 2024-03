Veröffentlicht am 25. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Welt steht Kopf im Haus Felsenkeller – oder sind es die Workshopteilnehmenden? – Sirasana-Yoga-Workshop – heißt das Ganze im Yoga-Sprech. Oder: How to Kopfstand.

Sirasana ist die Königin aller Asanas. Sie sieht immer beeindruckend, aber auch einschüchternd aus. Doch sie ist möglich zu meistern, ohne Akrobat zu sein. Sirasana ist gut für die Verdauung, die Wirbelsäule, zur Stärkung der Schultern- und Bauchmuskeln. Konzentration, Koordination und Gleichgewichtssinn werden ebenfalls geschult.

Dieser Workshop richtet sich an alle, die immer schon Kopfstand können wollten, aber nie wussten wie sie anfangen sollen. Oder alle, die sich in ihrem Kopfstand nicht sicher fühlen und es möglichst sicher ausprobieren möchten. In diesen zwei Stunden wird es einen vorbereitenden Vinyasa Yoga Flow geben und dann ausreichend Zeit, um den Kopfstand unter Anleitung & mit Unterstützung vorsichtig und bedächtig zu üben. Am Samstag, den 13. April, von 14 bis 16 Uhr kann man gegen die Gebühr von 25 € dabei sein. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.