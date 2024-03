Veröffentlicht am 25. März 2024 von wwa

PRACHT – Kommunale Vereinigung in der Gemeinde Pracht – Kandidatenliste für die Wahlen zum Ortsgemeinderat Pracht aufgestellt.

Im Hinblick auf die am 9. Juni stattfindenden Kommunalwahlen führte die „Kommunale Vereinigung in der Gemeinde Pracht“ eine Mitgliederversammlung in der Gaststätte „Am Dorfplatz“ in Pracht durch, um die Kandidaten des Ortsgemeinderates aufzustellen.

Nach ihrem herzlichen Willkommensgruß und Bekanntgabe der Tagesordnung übergab die Vorsitzende Katja Vogel die Versammlung an den Versammlungsleiter Udo Seidler. Gut vorbereitet und in voller Harmonie wurde die Kandidatenliste dann erstellt. Die Vorsitzende ist sehr zufrieden mit der Bewerberliste, welche aus acht erfahrenen Kommunalpolitikern, die bereits seit Jahren im Gemeinderat tätig sind und aus sechzehn neuen motivierten Kandidaten besteht. Die Kandidatenauswahl weist außerdem eine Vielfalt an unterschiedlichen Charakteren und Lebensphasen auf. Somit ist gesichert, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich in den Personen des Rats wiederfinden. Der Wahlvorschlag soll eine gleichmäße Verteilung der Repräsentanten aus den jeweiligen Ortsteilen der Gemeinde Pracht wiederspiegeln.

Im Anschluss wählten die Mitglieder, so wie es in den letzten 15 Jahre in der Kommunalen Vereinigung üblich war, ihren Bürgermeisterkandidaten aus ihren Reihen. Katja Vogel hatte sich zu dieser Wahl gestellt und wurde einstimmig gewählt. Somit kandidiert Katja Vogel für das Amt des Ortsbürgermeisters in der Gemeinde Pracht.

Den Spitzenplatz auf der Liste führt Katja Vogel (Pracht) an, gefolgt von Udo Seidler (Pracht), Melanie Bierkandt-Grams (Wickhausen), André Bohnet (Wickhausen), Andreas Schäfer (Pracht), Dirk Gansäuer (Niederhausen), Julia Seidler (Pracht), Markus Birkenbeul (Pracht), Jörg Mulitze (Wickhausen), Sven Bromba (Pracht), Andrea Mohr(Niederhausen), Ingo Krämer (Niederhausen), Matthias Mohr (Niederhausen), Jasmin Dönges (Niederhausen), Paul Bodarenko (Niederhausen), Marco Weber (Pracht), Karl Neufeld (Wickhausen),Mario Knotte (Niederhausen),Daniel Schuldt (Wickhausen),Gerry Boll (Pracht), Andreas Mal´cev (Wickhausen), Dominik Hammen (Pracht), Tanja Seelbach (Wickhausen), Carina Meister (Wickhausen).

Foto: Das Bild zeigt einen Teil der Kandidaten für die Wahl des Ortsgemeinderates Pracht. Foto: Katja Vogel