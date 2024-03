Veröffentlicht am 25. März 2024 von wwa

PRACHT – Der Umwelt zuliebe: „Saubere Landschaft in Pracht“

Die Flursäuberungsaktion in der Gemarkung Pracht wurde von vielen Bürgern der Ortsgemeinde durchgeführt. Insgesamt waren 40 Helfer unterwegs. Besonders freute sich der Ortsbürgermeister darüber, dass einige Kinder und Jugendliche mitgeholfen haben den Müll einzusammeln. Aufgeteilt in Sammler-Teams wurden alle Wege abgegangen und abgefahren.

Es waren drei Traktoren, zwei Geländewagen und zwei Pkw’s mit Anhägern im Einsatz. Obwohl das Müllaufkommen nicht mehr so hoch war, wurde so mancher Müllsack gefüllt. Immer wieder werden Autoreifen im Wald abgelegt. Auch in diesem Jahr wurden wieder fünfzehn Reifen eingesammelt, die über den zur Verfügung gestellten Container der Kreisverwaltung Altenkirchen entsorgt werden konnten.

Alles in allem war dies wieder eine gelungene Aktion unserer Umwelt zuliebe. Nach getaner Arbeit trafen sich alle Helfer auf der Waldsportanlage „Hohe Grete“, um sich mit Bratwurst und kalten Getränken zu stärken. Ortsbürgermeister Udo Seidler dankte allen Beteiligten für den engagierten Einsatz, auch dankte er dem Jagdpächter Werner Spahn für den Imbiss nach der getanen Arbeit. Die Getränke wurden von der Ortsgemeinde gespendet und eine Geldspende gab es von Christiane Hassel. Fotos: OG Pracht