Veröffentlicht am 25. März 2024 von wwa

WISSEN Sophia Geimer aus Wissen absolvierte zweiwöchiges Praktikum bei Landtagsabgeordnetem

Sophia Geimer aus Wissen ist sich sicher: „Politik ist sehr spannend und vielfältig“. Genau davon konnte sich die 14-jährige Schülerin der Westerwaldschule Gebhardshain in den vergangenen beiden Wochen überzeugen. In diesem Zeitraum absolvierte sie ein Praktikum bei dem heimischen CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Reuber. Neben dem Büroalltag, wie der Vorbereitung von Sitzungen, der Beantwortung von Bürgeranfragen und dem Erstellen von Kleinen Anfragen und der dazugehörigen Recherche, konnte Sophia Geimer den Abgeordneten bei zahlreichen Terminen begleiten. Dazu gehörten unter anderem mehrere Besuche von Firmen aus dem Wahlkreis, ein Termin an der Universität Koblenz, sowie ein Austausch mit der Hatzfeldt-Wildenburg’schen Verwaltung. Ein besonderes Highlight des Praktikums war der Besuch im rheinland-pfälzischen Landtag und die Teilnahme an einer Fraktionssitzung, bei der Sophia auch mit dem Fraktionsvorsitzenden Gordon Schnieder ins Gespräch kommen konnte. „Das Praktikum gab mir einen sehr interessanten Einblick in die Politik, aber auch ein wichtiges Verständnis für die Bedeutung der Demokratie.“, so das Fazit der Schülerin. Der Landtagsabgeordnete Matthias Reuber freut sich immer wieder, wenn junge Menschen sich für die demokratischen Abläufe und die Arbeit eines Politikers interessieren. Anfragen für ein Praktikum können jederzeit unter kontakt@matthias-reuber.de an das Büro des Abgeordneten gerichtet werden. Foto: CDU