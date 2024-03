Veröffentlicht am 22. März 2024 von wwa

ST KATHARINEN – Wohnungseinbruch in St. Katharinen, Rödder

Donnerstag, 21. März 2024 kam es im Zeitraum zwischen 14:00 und 16:40 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in St. Katharinen. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, brachen in das Wohnhaus ein und entwendeten Wertgegenstände. Im betreffenden Zeitraum konnte ein weißer Transporter in Tatortnähe beobachtet werden. Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar, ob dieser mit der Tat in Zusammenhang steht. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise auf Tat und Täter entgegen. Quelle: Polizei