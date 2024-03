Veröffentlicht am 22. März 2024 von wwa

LINZ am RHEIN – Illegaler Schrottsammler in Linz am Rhein

Donnerstagabend stellten Beamte der Linzer Polizeiinspektion einen Schrottsammler im Bereich der Asbacher Straße fest. Im Rahmen der Kontrolle konnte der 34-jährige Mann aus Essen keine gültigen Genehmigungen vorzeigen. Weiterhin ergab sich für die Polizisten der Verdacht, dass das benutzte Fahrzeug überladen war, was bei einer durchgeführten Verwiegung bestätigt wurde. Der Mann musste seinen Schrott auf dem Wertstoffhof in Linz abladen. Aufgrund der Überladung ergab sich für die Polizei auch der Verdacht eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da der Fahrer für die festgestellte Gewichtskombination nicht die entsprechende Fahrerlaubnisklasse erworben hatte. Quelle: Polizei