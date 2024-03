Veröffentlicht am 23. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jetzt anmelden: Pop-Piano-Kurs geht an den Start

In den Kirchenkreisen Altenkirchen und An der Agger startet in diesem Jahr ein innovativer Pop-Piano-Kurs, der bisher in dieser Form einzigartig ist. Ziel des Kurses ist der Erwerb des Befähigungsnachweises „Klavierspiel popular“, mit dem Absolventen befähigt werden, Gottesdienste im modernen Stil am Klavier zu begleiten und dadurch auch ihre musikalische Gemeindearbeit zu bereichern und zu professionalisieren. Die Initiative für diesen Kurs stammt von der Gummersbacher Kantorin Annette Giebeler, die sowohl in modernen Musikstilen als auch in der klassischen Kirchenmusik bewandert ist. „Popmusik wird in den Gemeinden immer stärker nachgefragt“, erklärt sie. „Wir benötigen mehr gut ausgebildete Personen, die diese Musikrichtung beherrschen, Spaß daran haben und die Gemeinde mit ihrer Musik begeistern können.“

In Zusammenarbeit mit der Landeskirche, vertreten durch Landeskirchenmusikdirektor Ulrich Cyganek und Christoph Spengler, dem Fachbeauftragten und Dozenten für Popularmusik, sowie den beiden Kirchenkreisen, wurde ein Lehr- und Prüfungsplan erstellt. Dieser beinhaltet auch neues Unterrichtsmaterial und die Verpflichtung kompetenter Dozenten und Dozentinnen. Neben individuellem Einzelunterricht werden den Teilnehmenden zusätzlich kostenlose Kurse angeboten, wie einen Sound Check-Tag sowie Workshops in Tontechnik und Complete Vocal Technique (popmusikalischer Gesangsstil) mit namhaften Referenten und Referentinnen.

Für die „erste Runde“ des Pop-Piano-Kurses gibt es noch einige freie Plätze. Interessierte können sich bei Kreiskantorin Hyejoung Choi (hyejoung.choi@ekir.de) melden. Choi betont: „In unserer Region haben wir einen deutlichen Mangel an Organisten. Durch diesen Kurs erhoffe ich mir, dass wir mehr engagierte Musikerinnen und Musiker gewinnen können, die dazu beitragen, die Gottesdienste noch lebendiger zu gestalten.“ Zudem seien Neues Geistliches Liedgut und Popmusik immer stärker gefragt, doch es gebe nur wenige Personen, die in dieser Stilistik begleiten könnten. Dieser Kurs sei niedrigschwellig und auf Basisniveau, ergänzt Choi. Auch Personen ohne umfangreiche Klavier-Vorkenntnisse seien herzlich willkommen. Eine anschließende Weiterbildungsmöglichkeit bietet der C-Kurs Popularmusik.