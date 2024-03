Veröffentlicht am 23. März 2024 von wwa

WALDBREITBACH – VfL-Läufer setzen frühes Ausrufezeichen – Waldbreitbacher starten erfolgreich in Wettkampfsaison

Die ersten klassischen Wettkämpfe des noch jungen Jahres nutzten Athleten des VfL Waldbreitbach zum Test ihrer Frühjahrsform: Im Königsforst bei Refrath und in Frankfurt am Main ging es jeweils auf die Halbmarathonstrecke über 21,1 Kilometer.

Hannelore Walkenbach und Tobias Bußmann rannten über breite Schotterwege im Königsforst, vorbei über den Monte Troodelöh, einer leichten Erhebung und zugleich höchster Punkt im Kölner Großraum. Bereits im Vorfeld wurde seitens des Veranstalters gewarnt, dass insgesamt über 220 Höhenmeter auf dem Kurs zu bewältigen seien. Darüber konnten die beiden aktiven Teilnehmer des vereinseigenen Lauftreffs nur schmunzeln, denn ihre Trainingsläufe beinhalten häufig gleich mehrere hundert Höhenmeter. So erreichten die Ziellinie: Hannelore Walkenbach in 2:14 Stunden, Gast- Lauftrefflerin Alexandra Weinberg nach 2:18 Stunden, sowie Tobias Bußmann als insgesamt 86. aller 1.490 Halbmarathonstarter nach 1:36 Stunden.

Nicht weniger erfolgreich waren Marcel Engels und Thomas Schneider. Diese hatten sich den Mainova Frankfurt Halbmarathon vorgenommen. Hier galt es, einen Stadt- und Waldkurs mit Start und Ziel im Waldstadion zu bewältigen. Engels absolvierte die Strecke in 1:26 Stunde, während Schneider nach nur 1:15 Stunde erreichte – was dreieinhalb Minuten pro Kilometer entspricht.

Wer Interesse am Laufsport hat, kann am Lauftreff des VfL Waldbreitbach teilnehmen: Er findet mittwochs um 18 Uhr an der Sporthalle Waldbreitbach (Jahnstraße 1) statt. Weitere Infos: E-Mail an lauftreff@vfl-waldbreitbach.de, auf www.vfl-waldbreitbach.de sowie auf Facebook.