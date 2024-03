Veröffentlicht am 23. März 2024 von wwa

KOBLENZ – Erfolgreiche fünfjährige Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis: Fachtag zum Thema Care Leaver an der Hochschule Koblenz

Der Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz, Prof. Dr. Krappmann, begrüßte kürzlich etwa 50 Fachkräfte aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen im Oberlichtsaal der Hochschule Koblenz. Anlass war der Fachtag zum Thema Care Leaver, bei dem das Forschungsteam des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung und Weiterbildung (IFW) nach fünf Jahren intensiver Praxisforschung ihre Ergebnisse präsentierte und diskutierte.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jugendhilfe und kooperierenden Hilfeeinrichtungen wurde von Prof. Dr. Robert Frietsch und seinem Team, bestehend aus Dirk Holbach M.A. und Corinna Leißling M.Sc., ausdrücklich gewürdigt. Im Fokus der Diskussionen standen dabei innovative Methoden und Trainingsprogramme der Ressourcenaktivierung zur Förderung von Resilienz bei jungen Menschen in der Jugendhilfe.

„Die vielfältigen psychosozialen Entwicklungsstörungen junger Menschen in der Jugendhilfe erfordern eine fachlich fundierte Bearbeitung“, betonte Prof. Dr. Frietsch. Insbesondere junge Menschen, die Erfahrungen von Armut, Gewalt, Drogenmissbrauch oder kritischen Lebensereignissen wie dem Verlust von Bezugspersonen gemacht haben, benötigen professionelle Unterstützung, um weiteren Problemen vorzubeugen.

Ein besonderes Augenmerk lag auch auf den neuen Rahmenbedingungen der Jugendhilfe nach der Gesetzesreform im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG). Die dazu erforderliche finanzielle Absicherung bildet eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung innovativer Methoden und Trainings.

Im Rahmen der Workshops präsentierten Prof. Dr. Frietsch und Corinna Leißling M.Sc. diagnostische Erhebungsinstrumente sowie die spezifisch für die Jugendhilfe entwickelten Trainingsprogramme und diskutierten deren Anwendbarkeit in der Jugendhilfepraxis. Besonderes Interesse fanden dabei die Trainingsprogramme „Coaching to Go!“ und „Coaching zur Ressourcenaktivierung und Resilienzförderung“ für Care Leaver, die einen erfolgreichen Start in die gesellschaftliche Integration ermöglichen sollen.

Der Fachtag bot ausreichend Gelegenheit, die neuen Instrumente im fachlichen Diskurs zu erörtern, wovon die Fachkräfte der Jugendhilfe gerne Gebrauch gemacht haben. Die teilnehmenden Fachkräfte gaben abschließend äußerst positive Rückmeldungen über die engagierte 5-jährige Praxis-Forschungsarbeit von Prof. Dr. Frietsch, Dirk Holbach M.A. und Corinna Leißling M.Sc.

Für weitere Informationen stehen Ihnen das Institut für sozialwissenschaftliche Forschung und Weiterbildung (IFW) der Hochschule Koblenz sowie Prof. Dr. Robert Frietsch gerne zur Verfügung. Foto: Hochschule Koblenz