Veröffentlicht am 23. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Akkordeonale 2024 – Internationales Akkordeon Festival in der Tanzschule Let´s Dance, Philipp-Reis-Str. 6, in 57610 Altenkirchen

Erfrischend anders erlebt man am Do. 11. April in der Tanzschule Let´s Dance in Altenkirchen das Akkordeon von seiner schönsten Seite, mit Musikern und Musikerinnen aus unterschiedlichsten Ländern in einem überraschenden Ensemble-Mix quer durch sämtliche Stilarten. Ob traditionell oder zeitgenössisch, folkloristisch, klassisch, jazzig – das Programm voll sprühenden Temperaments, Esprit und Poesie ist eine einzige Liebeserklärung an das Instrument der unbegrenzten Möglichkeiten. Feinsinnige nordische Glanzlichter, atemberaubende Virtuosität, leidenschaftliche mediterrane Canzoni, unkonventionelle österreichische Jazz-Perlen, niederländische Klangästhetik, groovendes Flügelhorn und meisterhaft-atmosphärisches Harfenspiel sind die Ingredienzien, aus denen sich die Akkordeonale dieses Jahr zusammensetzt.

Ein Fest der Klänge! Adrenalin und Seelenbalsam! Do. 11. April 2024. Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr. Eintritt: VVK ab 28€; ABK 33€. Die Veranstaltung in der Philipp-Reis-Str. 6 beginnt um 20 Uhr.

Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch unter 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.