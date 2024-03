Veröffentlicht am 23. März 2024 von wwa

PUDERBACH – Warnstreik bei Afflerbach in Puderbach

Die Afflerbach Bödenpresserei GmbH Co. KG war bis zum Jahr 2020 ein tarifgebundenes Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie. Um Kosten einzusparen, hat Afflerbach die Tarifverträge gekündigt und ist im Arbeitgeberverband „vem.die arbeitgeber e.V.“ in den Bereich ohne Tarifvertrag gewechselt. Seitdem haben die Beschäftigten auf Tariferhöhungen in Höhe von 8,5 % und weitere Bestandteile der folgenden Tarifabschlüsse verzichtet. Damit soll nun Schluss sein.

Die IG Metall hat die Geschäftsleitung im Oktober 2023 aufgefordert, wieder in die Tarifbindung zurückzukehren. Nach mehreren Verhandlungsrunden ist das Angebot der Arbeitgeberseite für die Mitglieder nicht ausreichend. Dies haben heute 100 Kolleginnen und Kollegen eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Die Kolleginnen und Kollegen kämpfen für eine Rückkehr zum Tarifvertrag, trotz und gerade wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. In dieser Zeit sind die Lebenshaltungskosten enorm gestiegen. Darüber hinaus sollen die Arbeitsplätze für die nächsten Jahre zukunftssicher gestaltet werden und wettbewerbsfähig bleiben. Foto: IG Metall