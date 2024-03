Veröffentlicht am 23. März 2024 von wwa

KIRCHEN – Bätzing-Lichtenthäler: Stadt Kirchen wird in das Bund-Länder-Förderprogramm aufgenommen – Große Chance für die Kommune an der Sieg

Jetzt erhielt die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler auf Nachfrage die positive Nachricht aus dem rheinland-pfälzischen Ministerium des Innern und für Sport, dass auch die Stadt Kirchen im Jahr 2024 in das Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung – Nachhaltige Stadt“ aufgenommen wird.

Damit ist es einer weiteren Kommune aus Bätzing-Lichtenthälers Wahlkreis gelungen, an die begehrten Mittel von Bund und Land zu kommen. Aus der Verbandsgemeinde Kirchen nehmen bereits die Ortsgemeinden Mudersbach, Brachbach und Niederfischbach an dem Programm teil. In der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf sind es die Stadt Daaden sowie die Ortsgemeinde Weitefeld.

„Das ist ein großer Erfolg für die Stadt Kirchen, hier erfolgreich Fördermittel von bis zu 8 Mio. Euro eingeworben zu haben, damit der Stadtkern nochmals modernisiert werden kann“, so Sabine Bätzing-Lichtenthäler in einer ersten Reaktion. Sie hatte sich auch mehrfach für die Bewerbung eingesetzt und diese unterstützt.

Die Fördermittel aus diesem Programm sollen dafür genutzt werden, um städtebauliche Missstände beseitigen zu können, aber auch eine Weiterentwicklung voranzutreiben. Die gute Nachricht aus Mainz war auch schon bei der Stadt Kirchen angekommen. Andreas Hundhausen ist über die erfolgreiche Bewerbung erfreut: „Ich bin dem Stadtrat dankbar, dass die Bewerbung einstimmig beschlossen worden ist und damit ein wichtiger Grundstein gelegt wurde, um nochmals neue Impulse für die Innenstadt zu setzen.“