Veröffentlicht am 22. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Ald(t)e Kirchen in Al(d)tenkirchen“: Stadtführung bietet Geschichte und Geschichten

Samstag, 23. März, bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen erstmalig die Stadtführung „Ald(t)e Kirchen in Al(d)tenkirchen“ an. Kirchen prägen vielerorts das Stadtbild – so auch in der Kreisstadt. Und Kirchen prägen den Charme eines Ortes mit, der Kirchturm gilt oft als Orientierungspunkt. Die einstündige Führung unter der Leitung von Christine Grabowsky berichtet von Geschichten und der Geschichte der evangelischen und katholischen Kirche in der Kreisstadt.

Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der evangelischen Kirche am Schlossplatz. Die Teilnahme kostet 4 Euro.

Informationen und Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de. Fotos: Archiv BK – wwa