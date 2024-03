Veröffentlicht am 21. März 2024 von wwa

LIMBURGERHOF – Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jähriger aus Limburgerhof

Seit Mittwoch, 20. März 2024, wird eine 13-Jährige aus Limburgerhof vermisst. Zuletzt wurde sie am Mittwoch gegen 21:15 Uhr in Ludwigshafen-Süd gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird.

Beschreibung der 13-Jährigen: – ca. 1,55 – 1,60 m groß, – schwarze Jogginghose, – weiße Sneaker, – schwarzes bauchfreies Oberteil, – schwarze Jacke. Weitere Informationen, wie Name und das Lichtbild der Vermissten, finden sich hier: https://s.rlp.de/AwTDu

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an den Kriminaldauerdienst zu wenden. Quelle: Polizei