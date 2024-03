Veröffentlicht am 22. März 2024 von wwa

VG KIRCHEN – Verbandsgemeinde Kirchen geht in der Personalentwicklung neue Wege – Zusammenarbeit mit der Uni Kassel

„Für uns in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Kirchen besitzt das Thema der Fort- und Weiterbildung einen hohen Stellenwert. Wir leben in einer sich ständig veränderten Arbeitswelt. Deshalb gehen wir hier auch unkonventionelle Wege“, erklärt Bürgermeister Andreas Hundhausen.

Einen solchen unkonventionellen Weg ist in den letzten drei Jahren der Fachbereichsleiter und Wirtschaftsförderer Tim Kraft gegangen. So hat Kraft nach dem Bachelor in Volkswirtschaft und dem Diplom in Betriebswirtschaft nun an der Universität Kassel seinen Masterabschluss der öffentlichen Verwaltung erfolgreich abgeschlossen.

„Wir profitieren als Verwaltung und damit auch die Gemeinden von dem Know-how und wollen dies auch intern nutzen. So wird Tim Kraft beispielswiese unsere Auszubildenden und dualen Studenten im Bereich Projektmanagement qualifizieren. Dieses Thema wird für die übergreifende Zusammenarbeit immer wichtiger, aber findet sich in den Ausbildungs- und Studienplänen nicht wieder“, berichtet Hundhausen.

Das Studium an der Universität Kassel umfasste Fächer von z.B. der Digitalisierung, dem Verwaltungsrecht, der Verwaltungspolitik, der Personalführung bis hin zum Change Management und Projektmanagement. Die Masterarbeit trägt den Titel “Digitaler CRM-Ansatz zur Unterstützung des Kunden- und Projektmanagements in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland“. In der untersuchte Kraft, wie in der öffentlichen Verwaltung die Qualitätsorientierung, die Bürgerorientierung, das Projektmanagement sowie das ganzheitliche Verwaltungshandeln unter dem Aspekt der Digitalisierung verbessert werden kann. Auch Verwaltungen aus anderen Bundesländern seien an den Ergebnissen aus Kirchen bereits interessiert, so Kraft.

Foto: Bürgermeister Andreas Hundhausen (rechts) und Büroleiter Michael Dützer (links) gratulieren Fachbereichsleiter Tim Kraft zum Masterabschluss der öffentlichen Verwaltung. Beide weisen auf die Bedeutung und Unterstützung des lebenslangen Lernens in der Verbandsgemeinde Kirchen hin. Foto: VG Kirchen – Klaus Hinkel