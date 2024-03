Veröffentlicht am 21. März 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Familientagesfahrt: „Burgers‘ Zoo“ in Arnheim ist das Ziel

Der „Burgers‘ Zoo“ in Arnheim in der niederländischen Provinz Gelderland ist das Ziel einer Familientagesfahrt der Kreisjugendpflegen der Kreise Altenkirchen, Neuwied und des Westerwaldkreises am 27. April. Dabei gibt es Einblicke in sieben unterschiedliche Tier-Erlebniswelten.

Einigen Tieren kann man sogar ohne sichtbare Barrieren begegnen. Abenteuerlich wird es auf der Entdeckungsreise zum tropischen Korallenriff, beginnend an einem Strand, in einer tropischen Lagune und endend im Aquarium, Auge in Auge mit verschiedenen Arten von Haien und Fischen.

Die Teilnahme an der Fahrt kostet 25 Euro für Kinde und 28 Euro für Erwachsene. Der Preis beinhaltet die An- und Abreise per Bus und den Eintritt vor Ort. Abfahrtorte sind Montabaur, Oberhonnefeld und Altenkirchen. Anmeldungen: Kreisjugendpflege Altenkirchen, Anna Beck, E-Mail: anna.beck @kreis-ak.de