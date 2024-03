Veröffentlicht am 21. März 2024 von wwa

LINZ – Grenzverschiebung – die Rolle der Justiz im Nationalsozialismus

Peter Mönnig, Direktor des Amtsgerichts Linz liest am 04. April in Linz aus seinem Buch und lädt zusammen mit dem Grünen Ortsverband Unkel-Linz-Bad Hönningen zum anschließenden Gespräch ein.

Hans Sonntag macht Karriere, die ihn an verantwortungsvolle Positionen in der Justizverwaltung des Dritten Reichs führt. Immer weiter begleitet er dabei die Abschaffung des Rechtsstaates und die Aufgabe fundamentaler Rechtsgrundsätze, ohne für sich persönliche Konsequenzen zu ziehen und wird immer mehr zum Schreibtischtäter.

Angeregt durch einen Vortrag im Rahmen eines Seminars bei der Deutschen Richterakademie recherchierte der Auto Peter Mönning selbst vertiefend über das Verhalten der führenden Mitarbeiter im Reichsjustizministerium.

„Wir freuen uns sehr, dass Herr Mönnig anlässlich unserer neuen Kulturreihe aus seinem Buch liest.“ meint Anja Birrenbach Vorsitzende der Grünen Stadtratsfraktion Linz. „In einer Zeit in der immer häufiger Grenzverschiebungen begangen werden ist es umso wichtiger sich zu vergegenwärtigen, wohin dies führen kann.“

Die Lesung findet am 04. April 2024 um 19.00 Uhr in der Kaffeerösterei LeNoKo, Rheinstrasse 27 in Linz am Rhein statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Es wird um Anmeldung per E-Mail unter kultur@gruene-linz.de gebeten.