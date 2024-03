Veröffentlicht am 21. März 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Dieser Titel stellt alles in den Schatten“

Es ist einmalig für die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, einmalig für den Landkreis Altenkirchen, für den Westerwald – ja sogar für das gesamte Gebiet des Fußballverbands Rheinland: Die Deutsche Meisterschaft im Futsal (Hallenfußball) für die B-Jugend der JSG Neitersen/Altenkirchen/Weyerbusch hat wahrlich einen historischen Meilenstein im regionalen Sport gesetzt. Am Sonntag hatten die jungen Fußballer der Spielgemeinschaft im Endspiel in Duisburg dem Team von Energie Cottbus mit 4:2 das Nachsehen gegeben. Und es war nur selbstverständlich, dass am Dienstagabend der offizielle Empfang in der Kreisverwaltung folgte. Denn wie sagte Landrat Dr. Peter Enders bei seiner Gratulation im Namen des gesamten Kreises: „Wir sind alle sehr stolz auf euch.“

Der Landrat erinnerte in diesem Zusammenhang daran, wie wichtig sportliche Aushängeschilder sind. Der Kreis Altenkirchen könne hier eine lange Liste von herausragenden Persönlichkeiten vorweisen, angefangen von Artur Knautz aus Daaden, der 1936 als Kapitän die deutsche Feldhandball-Nationalmannschaft zu olympischem Gold geführt hat, über den sehr erfolgreichen Boxer Peter Hussing aus Brachbach bis hin zu Marcel Schuhen (ebenfalls Brachbach), der derzeit in der Bundesliga beim SV Darmstadt 98 das Tor hütet. Und vielleicht, so die Hoffnung des Landrats, werde er ja auch irgendwann mal einen jungen Kicker der JSG in der Sportschau sehen können.

Enders bedankte sich ebenso beim Trainerteam: Andreas Nauroth, Kai Schröder, Timo Schneider und Betreuer Torsten Breitenbach. In den Dank eingeschlossen wurde zudem stellvertretend Jugendleiter Markus Schuster für die exzellente Jugendarbeit der Spielgemeinschaft.

Den Glückwünschen schloss sich Bürgermeister Fred Jüngerich an, der eine weitere Gruppe in den Fokus rückte: „Ohne die Eltern würde nur sehr wenig laufen.“ Daher gelte auch ihnen ein dickes Dankeschön für die Unterstützung. Sein Wunsch an die Jugendlichen: „Bleibt als Team zusammen.“

„Dieser Titel stellt alles in den Schatten. Das ist sportlich das absolut Höchste“: So fiel die Wertung von Marco Schütz aus, der sowohl als Vorsitzender des Fußballkreises Westerwald-Sieg als auch in seiner Funktion als Vizepräsident des Fußballverbands Rheinland gratulierte. Mit diesem Lob bezog er sich nicht nur auf den Juniorenbereich. Schütz war es auch, der auf die zu Beginn erwähnte Einzigartigkeit dieses Triumphes aufmerksam machte. Nach dem kleinen Ehrungsmarathon war das gesamte Team plus der zahlreichen Angehörigen zu einem Imbiss in der Cafeteria der Kreisverwaltung eingeladen.

Foto: Ehre, wem Ehre gebührt. Zwei Tage nach ihrem Erfolg in Duisburg waren die B-Jugend-Fußballer der JSG Neitersen/Altenkirchen/Weyerbusch zu einem Empfang im Kreishaus eingeladen. Neben Landrat Dr. Peter Enders gratulierten auch Bürgermeister Fred Jüngerich und Marco Schütz, Vorsitzender des Fußballkreises Westerwald-Sieg. Foto: Kreisverwaltung/Thorsten Stahl