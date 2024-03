Veröffentlicht am 20. März 2024 von wwa

WEYERBUSCH – Diebstahl von amtlichen Kennzeichen an Kraftfahrzeug in Weyerbusch

In dem Zeitraum zwischen dem 18. März 2024, 18:30 Uhr und dem 19. März 2024, 08:30 Uhr wurden in der Frankfurter Straße in Weyerbusch durch Unbekannte zwei KFZ Kennzeichen von einem Fahrzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei