20. März 2024

FLUTERSCHEN – Verkehrsunfallflucht in der Nacht vom 18. auf 19. März 2024

Eine Frau parkte mit ihrem Fahrzeug in einer Parkbucht der Koblenzer Straße in Fluterschen im Bereich einer Linkskurve mit Fahrtrichtung Stürzelbach. Sie stellte das Fahrzeug am späten Abend des 18. März 2024 dort ab und suchte es am 19. März 2024 gegen 09:00 Uhr wieder auf und stellte Beschädigungen an der vorderen, rechten Fahrzeugseite fest. Der Verursacher ist vermutlich mit seinem Fahrzeug zur Nachtzeit auf Höhe des parkenden Fahrzeuges nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit dem parkenden Pkw. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei