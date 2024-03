Veröffentlicht am 20. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Diebstahl einer mobilen Heizzentrale aus Gebäude in Altenkirchen

Im Zeitraum zwischen dem 18. März 2024, 18:00 Uhr und dem 19. März 2024, 08:00 Uhr kam es in einem Gebäude einer Baustelle in der Kumpstraße in Altenkirchen zu einem Diebstahl einer mobilen Heizzentrale. Durch Unbekannte wurde das Gerät vermutlich in der Nacht aus dem Gebäude entwendet. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten. Quelle: Polizei