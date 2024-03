Veröffentlicht am 20. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Turnierwochenende in Plaidt

Samstag, 16. März, nahmen Sofia Frank (U11) und Luca John (U10) am MiniCup in Plaidt teil. Mit dabei war Trainerin Alina Klassen, die den Kids mit Rat und Tat beiseite stand. Von insgesamt 7 Teilnehmerinnen konnte sich Sofia bis ins Finale durchkämpfen und belegte den 2. Platz. Einige Gegnerinnen kannte sie bereits durch vorherige Turniere. Das half ihr die Spielzüge zu analysieren und ihre Taktik und Spielweise daran anzupassen. Luca John konnte in einigen Begegnungen punkten. Im letzten Platzierungsspiel gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Gegner und es ging in den dritten Satz. Doch durch die tatkräftige Unterstützung seiner Vereinskollegen sowie seiner Eltern konnte er noch einmal alles aus sich herausholen und das Spiel für sich entscheiden. Somit belegte er von insgesamt 11 Plätzen den 5. Platz.

Weiter ging es am Folgetag mit dem 1. BVR Nachwuchsturnier dieses Jahres, welches ebenfalls in Plaidt stattfand. Ganze sechs Spielerinnen und Spieler in den unterschiedlichsten Altersklassen des Badminton Club Altenkirchen machten sich in Begleitung des Trainers Harald Drumm auf den Weg. Darunter Luna Perleberg (U17), Larissa Meurer (U15), Tom Hoffmann (U15), Kavintida Buttijak (U15), Christian Markus (U13) und Leonard Enders (U13). Für Luna Perleberg und Larissa Meurer war es die erste Turniererfahrung, konnten aber mit dem 10. und 7. Platz stolz ihr Debüt feiern. Tom Hoffmann kämpfte sich in die Platzierungsspiele der Plätze 1-4, wo er sich den 4. Platz sichern konnte. Kavintida Buttijak, die ebenfalls ihr Turnierdebüt feierte, schaffte es in der U15 auf den 6. Platz, was eine großartige Leistung ist, da sie normalerweise in der Altersklasse U13 spielt, doch leider gab es für diese Klasse keine weiteren Meldungen. Christian Markus und Leonard Enders trafen in den Platzierungsspielen aufeinander und belegten Platz 5 und 6. Das Turnier brachte wertvolle Erfahrungen mit sich und einige konnten ihre persönlichen Ziele erreichen. Nun können Technik und Taktik im Training weiter vertieft werden, um sich auf noch folgende Turniere vorzubereiten. Fotos: BC AK

Foto: Sofia Frank und Luca John