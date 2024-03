Veröffentlicht am 21. März 2024 von wwa

REGION – Lana Horstmann im Gespräch mit der Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig und vielen Vertreterinnen und Vertretern der Schulen aus dem Kreis Neuwied – Die lokale Landtagsabgeordnete Lana Horstmann hat zum Gespräch zur Thematik „Bildung an Schulen“ die rheinlandpfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig und alle Schulen im Kreis Neuwied eingeladen.

„Die Bildung in Deutschland, Rheinland-Pfalz und auch bei uns ist im Wandel. Diesen zu gestalten, ist eine Aufgabe, der wir uns als SPD-Landtagsfraktion intensiv widmen“, so Horstmann. Dass die Schulen sehr stark mit Veränderungen immer wieder aufs Neue konfrontiert sind, ist Lana Horstmann durch viele Gespräche in den Schulen mit den Lehrerinnen und Lehrern aus ihrer Region bewusst. „Es müssen für alle Seiten gute Lösungen gefunden werden und dies können wir nur schaffen, wenn wir im Gespräch bleiben. Selbstverständlich hat es mich sehr gefreut, dass auf meine Einladung an die Ministerin eine umgehende Zusage gekommen ist. Wir nehmen die Bildungspolitik sehr ernst und auch das große Interesse von Seiten der Schulen und kommunalen Verantwortlichen zeigt, dass wirklich alle bestrebt und mit Herzblut dabei sind die Bildung in unserem Land voranzubringen“ sagte Lana Horstmann. An diesem Abend waren einige Schwerpunkte von vielen Schulen identisch, angefangen vom allgegenwärtigen Fachkräftemangel, Raumgegebenheiten bis hin zur Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen.

Dr. Hubig hörte allen Rednerinnen und Rednern sehr genau zu und beantwortete jede an sie gestellte Frage ausführlich. „Dass Veränderungen nicht einfach für uns alle sind, ist verständlich. Wir wissen um die wichtigen Themen, denen wir uns gemeinschaftlich mit großem Engagement stellen: Ob verändertes Lehren und Lernen, Digitalisierung, gesellschaftliche Veränderungen oder die Herausforderung, genügend Lehrkräfte zu finden. Ich werde noch die eine oder andere offene Frage von Ihnen abklären und auch einige Anregungen aus dem heutigen Abend mitnehmen“, resümierte die Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig.

Foto: Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann und die rheinlandpfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig tauschten sich intensiv mit den Vertreterinnen und Vertretern der Schulen aus dem Kreis Neuwied, aus. Foto: Sebastian Lück