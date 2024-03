Veröffentlicht am 20. März 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – Jahresrückblick und Beförderungen beim Löschzug Flammersfeld

Am 16. März 2024 hatten der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Flammersfeld und der Löschzug Flammersfeld traditionell ihre Jahreshauptversammlungen. So eröffnete der Vorsitzende des Fördervereins, Florian Fey, die Sitzung und konnte neben den aktiven Mitgliedern des Löschzugs weitere Gäste im Feuerwehrhaus Flammersfeld begrüßen. Er gab einen kurzen Überblick welche Dinge der Förderverein im Jahr 2024 dem Löschzug ermöglicht hat und was in den nächsten Monaten ansteht. Eine Übersicht über die Ausgaben und den aktuellen Kassenstand gab Kassiererin Sylvia Weiss. Zu den größten Anschaffungen im Jahr 2023 zählten unter anderem drei iPads, sowie Diensthosen für die Mitglieder des Löschzugs. Nach erfolgter Entlastung des Vorstands, sowie der Wahl der neuen Kassenprüfer für das anstehende Geschäftsjahr schloss Florian Fey die Jahreshauptversammlung des Fördervereins.

Im Anschluss folgte die Jahreshauptversammlung des Löschzug Flammersfeld. Wehrführer Alexander Oberst eröffnete die mit seinen Grußworten und bedankte sich für die stets gute Zusammenarbeit. Besonders begrüßen durfte Oberst auch die Wehrleitung der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, die durch Wehrleiter Björn Stürz und den stellvertretenden Wehrleiter Michael Imhäuser vertreten war, sowie die Feuerwehrsachbearbeiterin Lara Heuten.

In seiner Rede ging der Wehrführer auf das vergangene Jahr ein. Im Jahr 2023 konnte der Löschzug Flammersfeld sein 120. Jubiläum begehen, das im Mai 2023 mit einem großen Feuerwehrfest gebührend gefeiert wurde. Samstags fand eine Neuauflage der Partyreihe „We start to fire“ statt, wo bei bester Laune durch den DJ und leckeren Cocktails gefeiert wurde. Sonntags stand ein Tag der offenen Tür auf dem Plan wo es neben einer Kinderhüpfburg unter anderem eine Fahrzeugausstellung zu sehen gab.

Einsatztechnisch war im Jahr 2023 im Vergleich zu den letzten Jahren eine leichte Steigerung festzustellen. So wurde der Löschzug zu 21 Brand-, 23 Hilfeleistungs- und sieben sonstigen Einsätzen alarmiert. Hier sind besonders die Einsätze der beim Löschzug Flammersfeld stationierten Atemschutzsammelstelle zu erwähnen, sowie diverse Unwetterlagen.

Der stellvertretende Wehrführer Tim-Lucas Bay stellte den Löschzug in Zahlen dar. So gehören der Einheit aktuell 42 Mitglieder an, bei einem Durchschnittalter von 30 Jahren zum Stichtag. Weiterhin wird der Löschzug tagsüber von zwei Kameraden unterstützt, sogenannten Gastfahrern, die an ihrem Wohnort in der Feuerwehr tätig sind. Im Jahr 2023 hat der Löschzug weiterhin drei neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen dürfen. 20 der aktuellen Mitglieder haben ihre Wurzeln in der eigenen Jugendfeuerwehr, was den Stellenwert der Jugendarbeit nochmal deutlich unterstreicht. Im Jahr 2024 stehen aller Voraussicht nach zwei Übernahmen in den aktiven Feuerwehrdienst an.

Das Thema Aus- und Weiterbildung ließ sich wie folgt zusammenfassen. Im Jahr 2023 wurden folgende Stunden geleistet: 277 Stunden Kreisausbildung in elf Lehrgängen auf Kreisebene. 333 Stunden Lehrgänge auf der LFKA Koblenz. 2.583 Stunden Interne Ausbildung / Gerätedienst im LZ Flammersfeld. 1.588 Stunden Einsätze des Löschzug Flammersfeld. 680 Stunden Einsätze der FEZ Flammersfeld. Summe: 5.468 Stunden – circa 130 Stunden pro Person in 2023. Nicht erfasst sind die Dienste der Jugendfeuerwehr, Besprechungen LZ-intern, Besprechungen/Mitarbeit in Arbeitsgruppen auf VG-Ebene, Tätigkeiten der Gerätewarte.

Die Jugendsprecher der Jugendfeuerwehr Flammersfeld trugen gemeinsam mit dem Jugendfeuerwehrwart Nils Höller den Jahresbericht für 2023 vor. In diesem gebührenden Rahmen verabschiedete die Jugendfeuerwehr die zwei Team-Mitglieder Sylvia Weiss und Marcel Klein, die seit über zehn Jahren dem Betreuer-Team angehört haben. Beide erhielten zum Andenken an die vergangene Zeit eine Collage und einen Gutschein.

Im Anschluss erfolgte die Ansprache durch Wehrleiter Björn Stürz. Er ging in seiner Rede darauf ein, wie unbefriedigend nach wie vor die Lehrgangssituation an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzakademie ist. Weiterhin erläuterte er wie wichtig die Ausbildung der Feuerwehrleute ist, gerade mit Blick auf die Aufarbeitung der Ereignisse aus dem letzten Jahr in Sankt Augustin. Nach seiner Ansprache konnte Stürz diverse Feuerwehrleute aufgrund ihrer geleisteten Lehrgänge befördern:

Feuerwehrmann: Finn Höller, Leonard Linz; Oberfeuerwehrmann: Manuel Sanner, Jason Kinner, Jan Haferbecker, Ron Schwarz; Hauptfeuerwehrmann: Justin Pinger, Nils Höller; Löschmeister: Robert Junghanns; Brandmeister: Tim-Lucas Bay; Bestellung zum Zugführer: Tim-Lucas Bay. Übergang in die Alters- und Ehrenabteilung auf eigenen Wunsch: Lisa Cornelius. (tlb) Foto: FFW FL