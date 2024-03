Veröffentlicht am 19. März 2024 von wwa

KATZENELNBOGEN – Brand eines Wohnhauses in Katzenelnbogen

In der Nacht auf Dienstag, 19. März 2024, erhielt die Rettungsleitstelle in Montabaur gegen 02:55 Uhr die Mitteilung über einen Wohnhausbrand in der Aarstraße in Katzenelnbogen. Die angerückte Feuerwehr benötigte aufgrund der schwierigen räumlichen Gegebenheiten mehrere Stunden, um den Brand unter Kontrolle bzw. abgelöscht zu bekommen. Da in dem Gebäude lediglich im Erdgeschoss ein Schnellrestaurant betrieben wird und die darüber befindlichen Wohnungen leer standen, wurden keine Personen verletzt. Die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses in der Bahnhofstraße mussten sicherheitshalber evakuiert werden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Die Kriminalinspektion Montabaur hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Quelle: Polizei