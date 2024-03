Veröffentlicht am 21. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller geht Tai Chi und auch Qi Gong für verschiedene Erfahrungsstufen nach erfolgreichem Start in eine neue Kursrunde.

Im Kurs für Anfänger oder besser gesagt Neuinteressierte wird speziell auf die Bedürfnisse von Menschen eingegangen, die Tai Chi kennenlernen möchten. Die sogenannte Tai Chi Form besteht aus einer Choreographie von traditionellen Elementen der Yang Stil Form. Die langsamen, ruhigen fließenden Bewegungen wirken wie ein Fluss, der die Lebensenergie aktiviert. Die Teilnehmenden nehmen sich viel Zeit und Ruhe, um die entspannenden Wirkungen des Tai Chi auf Körper, Geist und Seele zu erfahren. Mit diesem Kurs sind Sie eingeladen, sich eine wohltuende Pause vom hektischen Alltag zu nehmen und die Tai Chi Bewegungen zu genießen. So werden die Lebens- und Selbstheilungskräfte wieder aktiviert. Schwerpunkt im nun anstehenden Kurs ist das vertiefende Erlernen der Tai Chi Form und die individuelle Korrektur der Körperausrichtung.

Regelmäßig montags, ab dem 08. April, jeweils von 15:30 bis 16:30 Uhr wird an 10 Terminen geübt. Die Gebühr beträgt 105 Euro.

Für Fortgeschrittene gibt es separat einen Kurs, der komplexer herangeht. Dieser Kurs ist für Menschen konzipiert, die im Tai Chi und Qi Gong bereits Erfahrung haben. Zum Beginn wird ein 30-minütiges Qi Gong Set zum Aufwärmen und Entspannen unterrichtet. Die verschiedenen Vertiefungsstufen der Yang Stil Tai Chi Form werden im Anschluss daran in die bekannten Bewegungsabläufe integriert. So kommen die fortgeschrittenen Schüler*innen tiefer in Kontakt mit den Wirkungen der inneren Kampfkunst Tai Chi.

Die Idee, die hinter dieser Kampfkunst steckt, ist es im liebevollen Umgang mit sich selbst das eigene Wohlbefinden im Alltag zu fördern. Die Kunst ist nicht mit sich und anderen zu kämpfen, sondern wieder in den Kontakt mit sich selbst und seinen Bedürfnissen zu kommen. Schwerpunkt in diesem Kurs ist das weitere Erlernen der Tai Chi Form 2 und die individuelle Korrektur der Körperausrichtung. Immer montags, ab dem 8. April von 16:30 bis 18:00 Uhr wird an 10 Terminen trainiert. Die Gebühr beträgt 130 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.