Veröffentlicht am 19. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Monatliche Supervision stärkt ehrenamtlich Mitarbeitende des Hospizvereins Altenkirchen

Im Rahmen des Engagements für eine einfühlsame und professionelle Begleitung von schwerstkranken Menschen und ihren Familien organisiert der Hospizverein Altenkirchen e.V. regelmäßig Supervisonssitzungen für seine ehrenamtlichen Mitarbeiter. Diese monatlichen Treffen dienen dazu, eine strukturierte und unterstützende Möglichkeit zu bieten, um ihre Arbeit zu reflektieren, Herausforderungen zu besprechen und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Die Supervisionssitzungen finden jeden Monat an einem festgelegten Termin statt und werden von einer erfahrenen und qualifizierten Supervisorin geleitet, die über umfangreiche Erfahrung in der Hospizarbeit verfügt.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden ermutigt, offen über ihre Erfahrungen, Gedanken und Gefühle zu sprechen, die sie während ihrer Einsätze bei der Begleitung der Menschen machen.

Ein zentraler Aspekt der Supervision ist die Möglichkeit, ihre eigenen Grenzen und Belastungen zu erkennen und zu reflektieren. Durch den Austausch mit anderen Teilnehmern und die professionelle Anleitung der Supervisorin können sie neue Perspektiven gewinnen und ihre eigene Arbeit besser verstehen.

Darüber hinaus bietet die Supervision eine Gelegenheit, ihre Kommunikationsfähigkeiten und ihr Einfühlungsvermögen zu verbessern. Sie lernen, angemessen auf die Bedürfnisse und Wünsche der schwerstkranken Menschen und ihrer Familien einzugehen und eine Atmosphäre des Vertrauens und der Geborgenheit zu schaffen.

Die monatlichen Supervisionssitzungen sind ein wichtiger Ort für die Weiterentwicklung und den Austausch von Best Practices. Die ehrenamtlich Tätigen lernen, sich gegenseitig zu unterstützen und neue Ideen für ihre Arbeit zu entwickeln.

Die Teilnahme an den Sitzungen ist freiwillig, es wird jedoch von der Organisation sehr empfohlen. Viele der ehrenamtlichen Helfer schätzen die Möglichkeit, sich in einer unterstützenden Umgebung auszutauschen und ihre Arbeit kontinuierlich zu verbessern. Haben auch Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit im Hospizverein Altenkirchen e.V.? Rufen Sie an. Tele. 02681/9837514. Foto: Hospiz AK