Veröffentlicht am 20. März 2024 von wwa

NEUWIED – Malu Dreyer begeisterte auf dem Bürgerempfang der SPD Neuwied

Die SPD-Fraktion im Neuwieder Stadtrat mit Fraktionsvorsitzenden Sven Lefkowitz und der SPD-Stadtverband mit Vorsitzenden Lana Horstmann hatten zu ihrem traditionellen Bürgerempfang eingeladen, der zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in die festlich geschmückte Aula der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte in Feldkirchen lockte. Das Highlight des Vormittags war die Anwesenheit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die als Ehrengast mit einer packenden Rede die Veranstaltung bereicherte und sich für die Gäste auch im Anschluss für persönliche Gespräche und Fotos Zeit nahm.

Zu den Gästen zählten nicht nur politisch Interessierte Bürgerinnen und Bürger, sondern auch zahlreiche engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Vereinen und Verbänden, Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft sowie der Kommunalpolitik. Die Vielzahl der Teilnehmer spiegelte das lebendige Interesse an den politischen Themen und Entwicklungen der Region wider.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer nutzte die Gelegenheit, um in ihrer Ansprache über zentrale Aspekte demokratischer Werte, gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit zu sprechen. Dabei betonte sie die Bedeutung einer aktiven Bürgerbeteiligung für eine lebendige Demokratie und den Wohlstand der Gesellschaft. Dreyer ermunterte die Anwesenden dazu, sich weiterhin für ihre Überzeugungen einzusetzen und die demokratischen Grundwerte zu verteidigen. Ihre starke Rede mit weiteren Themen aus der Landes- und Bundepolitik wurde mit langanhaltendem Applaus quittiert und machte deutlich, warum die SPD in Rheinland-Pfalz mit Malu Dreyer an der Spitze nah bei den Menschen und den wichtigen Themen steht.

Sven Lefkowitz, Fraktionsvorsitzender der SPD im Neuwieder Stadtrat, zeigte sich erfreut über die rege Teilnahme und das große Interesse der Bürgerinnen und Bürger. „Der Bürgerempfang ist eine großartige Gelegenheit für den direkten Austausch zwischen politischen Entscheidungsträgern und den Menschen vor Ort. Wir freuen uns über das große Interesse an den politischen Themen, die unsere Gemeinschaft bewegen. ‚Zusammenhalt stärken – gemeinsam für Neuwied‘, das ist unser Credo und das haben wir auch mit dem diesjährige Bürgerempfang bereits deutlich gemacht“, sagte Lefkowitz.

Stadtverbandsvorsitzende Lana Horstmann unterstrich die Bedeutung des Bürgerempfangs als Plattform für den Dialog zwischen Bürgern und Politik. „Die Veranstaltung zeigt, dass die Menschen in Neuwied an den Entwicklungen ihrer Stadt interessiert sind und aktiv an der Gestaltung teilnehmen wollen. Das stärkt unsere Demokratie und fördert den Zusammenhalt in unsere Gesellschaft. Wir Sozialdemokraten bieten diesen Austausch gerne aktiv an und freuen uns über vielfältige Beteiligung“, so Horstmann.

Der Bürgerempfang der SPD Neuwied 2024 war somit nicht nur ein politisches Event, sondern auch eine gelebte Demonstration für bürgerschaftliches Engagement und demokratische Werte. Die positive Resonanz und die rege Teilnahme unterstreichen die Bedeutung solcher Veranstaltungen für den Austausch zwischen Politik und Bürgern in der Region. Foto: Peter Hilbich