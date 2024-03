Veröffentlicht am 19. März 2024 von wwa

PRACHT – Bei der Kommunale Vereinigung in der Gemeinde Pracht ist der Vorstand wieder komplett

Nachdem Anfang Februar Matthias Ebach seinen Posten als zweiter Vorsitzender zur Verfügung gestellt hat, wurde Udo Seidler bei der Versammlung am 06. März als sein Nachfolger gewählt. Matthias Ebach war 20 Jahre Mitglied in der Vereinigung und hat elf Jahre als zweiter Vorsitzender die Geschicke der Kommunalen Vereinigung mit gestaltet. Dem Neuen Vorstand gehören an: Katja Vogel 1. Vorsitzende, Udo Seidler 2. Vorsitzender, Andre Bohnet Schriftführer und Dirk Gansäuer Kassierer (v.r.).

Einladung für den 21. März 2024

Der Vorstand der Kommunalen Vereinigung in der Gemeinde Pracht lädt seine Mitglieder für Donnerstag, 21. März 2024 zur Mitgliederversammlung ein. Beginn ist um 18:30 Uhr in der Gaststätte „Am Dorfplatz“ in Pracht.

Tagesordnung:

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung

TOP 2 Konstituierung der Versammlung und Benennungen nach dem Kommunalwahlgesetz

2.1. Wahl einer Versammlungsleiterin/eines Versammlungsleiters

2.2. Wahl einer Schriftführerin/eines Schriftführers

2.3. Wahl von zwei Versammlungsteilnehmer.-/-innen zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung über geheime Wahl

2.4 Bestimmung einer Vertrauensperson und eine-s/-r Stellvertreter-s/-in

2.5. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Zählkommission

TOP 3 Antrag und Abstimmung über Mehrfachbenennungen

TOP 4 Wahl des Ortsbürgermeisterkandidaten der Ortsgemeinde Pracht

TOP 5 Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Vorschlagsliste unserer Wählergruppe für die Wahl des Ortsgemeinderates der Gemeinde Pracht am 9. Juni 2024

Vorstellung, Aussprache, Wahl

TOP 6 Anfragen und Sonstiges

TOP 7 Schlusswort

Über eine zahlreiche Beteiligung der Mitglieder zu dieser Versammlung würde sich der Vorstand sehr freuen.

Foto: