Veröffentlicht am 22. März 2024 von wwa

NEUWIED – Der SSC-09 Neuwied e.V. startet erneut einen Kurs: „Fit mit Line Dance“

Nach den erfolgreichen Kursen in 2023, startet der SSC-09 Neuwied am 3. April 2024 erneut einen Anfänger-Kurs „Fit mit Line Dance“ mit 8 Übungseinheiten. Veranstaltungsort ist die Turnhalle der IGS-II, am Carmen-Sylva-Garten in Neuwied, jeweils mittwochs von 19:00 bis 20:00 Uhr. Die Kursleitung übernimmt Tanja Reichel, die Zielgruppe ist 40+.

Alle Info’s und Auskünfte erteilt Tanja Reichel, telefonisch unter 02684 9773366, oder per Mail: tanja.reichel@ssc09-neuwied.de

Der Inhalte dieser Kursmaßnahme: – Schulung der Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit, – Stärkung des Herz- und Kreislaufsystems mit gleichzeitig garantiertem Spaßfaktor – Effektives Ganzkörper-Workout mit tänzerischen Elementen. Der fitnessorientierte Kurs richtet sich an alle, die keinen Tanzpartner haben und dennoch nicht aufs Tanzen verzichten möchten.